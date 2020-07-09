Son Dakika | Hac kayıtlarının 2021'e ertelenmesi
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Son Dakika | Hac kayıtlarının 2021'e ertelenmesi

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, bu yıl hac kayıtlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021 yılına devredildiğini bildirdi.

Son Dakika | Hac kayıtlarının 2021'e ertelenmesi
09.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:01

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, bu yıl hac kayıtlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021 yılına devredildiğini bildirdi.

Yığman, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 dolayısıyla Suudi Arabistan'ın yurt dışından hacı adayını kabul etmediğini belirtti.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca 2020 yılında kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının kayıtlarının 2021 yılına devredildiğini aktaran Yığman, şunları kaydetti:

"2021 yılında hacca gitmekten vazgeçen vatandaşlarımızın ödenen ücretlerin tamamı idade edilecek. Bu hacı adaylarımızın kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilecek. Yapılacak tercih sonunda alınacak hac ücret iade belgesi ile hacı adaylarımızın banka hesaplarına yatırılacak. Kayıt ve ücret iade belge işlemleri il ve ilçe müftülüklerimiz ile internet sitesi aracılığı ile yapılabilecek."

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Kaynak: AA

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