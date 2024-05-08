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TV8.5 canlı izle! (REAL MADRİD-BAYERN MÜNİH) 8 Mayıs TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki!

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TV8.5 canlı izle! (REAL MADRİD-BAYERN MÜNİH) 8 Mayıs TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki!

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TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ

  • Uydu : TÜRKSAT 4A
  • Frekans : 12346
  • Polarizasyon : Yatay (H)
  • Sembol Oranı : 9600
  • FEC : 3/4
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