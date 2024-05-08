Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan açıklamaya göre, yaş çay hasadı 4 Mayıs'ta başladı. 2024 yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte, bu yılki yaş çay alım fiyatlarına yönelik beklentiler de arttı. Çay üreticileri ve sektör paydaşları, yaş çay fiyatının belirlenmesi konusunda merakla bekleyişlerini sürdürüyorlar. Yaş çay taban fiyatı açıklandı mı 2024?

YAŞ ÇAY TABAN FİYATI AÇIKLANDI MI 2024?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2023 yaş çay fiyatları yüzde 64 artırılarak 11 lira 30 kuruş olarak açıklanmıştı.

Erdoğan açıklamasında, "Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer vermişti. İlerleyen günlerde yaş çay 2024 alım fiyatlarının açıklanması bekleniyor.

Bu yıl yaş çay fiyatının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi ancak Mayıs ayı içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaş çay fiyatını açıklaması bekleniyor.