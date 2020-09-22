Son dakika haberleri... Niğde'de karantinayı ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi
Son dakika haberine göre Niğde'de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde KYK öğrenci yurduna yerleştirildi.
Niğde'de koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde KYK öğrenci yurduna yerleştirildi. Ayrıca 5 kişiye, karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de 900'er lira idari para cezası kesildi.
Niğde'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde durmaları gerekirken karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkan il merkezinde 4, köyde ise 1 kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 4 kişi, Niğde Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu'nda 14 gün süre ile karantinaya alındı.
Şahısların yurtlarda kalma süreleri konaklama ve yemek masraflarının da kendilerinden tahsil edileceği bildirildi. - NİĞDE
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı