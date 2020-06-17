Son dakika haberleri! Kuzey Kore sınırdaki turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracak
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Son dakika haberleri! Kuzey Kore sınırdaki turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracak

Son dakika haberleri: Kuzey Kore, Güney Kore sınırında turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracağını ve 2018'de bölgede gerilimi düşüren anlaşmaları hükümsüz kılacak diğer adımları atacağını açıkladı.

Son dakika haberleri! Kuzey Kore sınırdaki turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracak
17.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:17

Kuzey Kore, Güney Kore sınırında turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracağını ve 2018'de bölgede gerilimi düşüren anlaşmaları hükümsüz kılacak diğer adımları atacağını açıkladı.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, Koreler arası iş birliğinin simgesi olan Diamond turizm projesi ve Kaesong sanayi kompleksi için ayrılan bölgelere yeniden asker konuşlandırılacağını duyurdu.

Pyonyang yönetiminin ayrıca sınırda yeniden karakollar inşa edeceği, talimleri sürdüreceği ve propaganda balonları için ileri hatları açacağı belirtildi.

Kuzey'in bu adımları, 2018'de Güney Kore ile yapılan ve sınırda askeri gerilimi azaltmayı hedefleyen anlaşmaların hükümsüz kılınması anlamına geliyor.

Anlaşmalar çerçevesinde sınır karakolları kaldırılmış, bazı kara mayınları temizlenmiş ve gerçek mermi kullanılan talimler durdurulmuştu.

Kuzey Kore'nin açıklamasına Güney Kore ordusundan yanıt geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı operasyonlar yöneticisi Jeon Dong-jin, bu hamlelerin, Koreler arası ilişkilerin iyileştirilmesi ve Kore Yarımadası'nda barış için onlarca yıldır sürdürülen çabaları kösteklediğini belirterek "Kuzey, gerçekten böyle bir adım atarsa, hiç şüphesiz bunun bedelini ödeyecektir." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore dün de Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurmuştu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde binanın, insanları alçaklığa zorlayan ve bu alçaklığa koruma sağlayanların işledikleri suçlara karşılık olarak imha edildiği belirtilmişti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi Direktör Yardımcısı Kim You-geun, Kuzey Kore'ye durumu daha da kötüleştirmesi halinde güçlü bir karşılık verileceğini duyurmuştu.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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