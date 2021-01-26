Son dakika... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

26.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:13
Son dakika... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber... KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 3 kişinin kentte kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. DEAŞ adına 2013-2017 yıllarında Suriye'nin Hama, Humus ve Halep şehirlerinde faaliyette bulundukları öne sürülen Suriye uyruklu A.E, A.D. ve A.A. gözaltına alındı. Şüpheliler Kayseri Devlet Hastanesindeki Adli Tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Son dakika... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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