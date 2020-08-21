Son dakika haberleri: Giresun'daki trafik kazasında ölen polis memurunun cenazesi toprağa verildi
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Son dakika haberleri: Giresun'daki trafik kazasında ölen polis memurunun cenazesi toprağa verildi

Bir son dakika haberine göre Giresun'da kullandığı otomobilin su kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Kadir Halat'ın cenazesi, Sakarya'da defnedildi.

21.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:01

Giresun'da kullandığı otomobilin su kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Kadir Halat'ın cenazesi, Sakarya'da defnedildi.

Görele ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Halat'ın naaşı, Sakarya'ya getirildi.

Görev yaptığı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen tören alanına polislerin omzunda taşınan Halat'ın tabutu, öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından cenaze aracına konuldu.

Halat'ın annesi ve kız kardeşi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da tören boyunca acılı aile fertlerinin yanında yer aldı.

Polis eskortu eşliğinde Yağcılar Mahallesi Mesudiye Camisi'ne götürülen Halat'ın cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis memuru Kadir Halat'ın kullandığı 54 FK 885 plakalı otomobil, dün Giresun'un Görele ilçesinde refüje çarparak su kanalına düşmüş, kazada sürücü ile eşi Filiz, çocukları İlayda, Nisa Nur ve Halil Eymen Halat yaralanmıştı. Görele Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan polis memuru Halat, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Son dakika haberleri: Giresun'daki trafik kazasında ölen polis memurunun cenazesi toprağa verildi

Kaynak: AA

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