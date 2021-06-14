Son dakika haberleri: Bakan Bilgin, Memur-Sen'i ziyaret etti
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Son dakika haberleri: Bakan Bilgin, Memur-Sen'i ziyaret etti

Son dakika haberleri: Bakan Bilgin, Memur-Sen'i ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sendikaları Konfederasyonu'nu (Memur-Sen) ziyaret etti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sendikaları Konfederasyonu'nu (Memur-Sen) ziyaret etti.

Memur-Sen'i ziyaret eden Bakan Vedat Bilgin, Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika yönetimi ile bir araya geldi. Bakan Bilgin, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Memur-Sen Genel Merkezini ziyaret ederek Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika yönetimi ile bir araya geldik. 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşme sürecine dair fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi. 


Son dakika haberleri: Bakan Bilgin, Memur-Sen'i ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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