Son dakika haberleri! ABD'den Afganistan'a 600 milyon dolarlık yardım
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Son dakika haberleri! ABD'den Afganistan'a 600 milyon dolarlık yardım

24.11.2020 20:30 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:34
Son dakika haberleri! ABD'den Afganistan'a 600 milyon dolarlık yardım

Gelen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakan Müşaviri David Hale, Birleşmiş Milletler (BM) konferansında yaptığı açıklamada, Afganistan'a 600 milyon dolarlık (4 milyar 816 milyon TL) sivil ihtiyaçlar için para yardımı yapılacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Müşaviri David Hale, Birleşmiş Milletler (BM) konferansında yaptığı açıklamada, Afganistan'a 600 milyon dolarlık (4 milyar 816 milyon TL) sivil ihtiyaçlar için para yardımı yapılacağını söyledi. Hale, söz konusu yardımın 300 milyon dolarını taahhüt ettiğini, kalan kısmının da barış sürecinin gözden geçirilmesinin ardından verileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Müşaviri David Hale, BM konferansında yaptığı açıklamada, "Afganistan'ı desteklemeye hazırız ve bu amaçla 2021'de sivil yardım ihtiyaçları için 600 milyon dolar ayırdık" dedi. Hale, ABD'nin barış sürecindeki ilerlemeyi gözden geçirirken, kalan fonlarla şu anda toplam tutarın 300 milyon dolarını taahhüt ettiğini belirtti.

AFGANİSTAN'DA BARIŞ SÜRECİAfganistan Hükümeti ve Taliban, 19 yılın ardından ilk defa barış için Katar'ın başkenti Doha'da Eylül ayında bir araya gelmişti. Ağustos ayında, Afganistan'da hükümet ve Taliban arasında yapılan anlaşmanın ardından, üst düzey saldırılarda rol almış olan 400 Taliban mahkumunun serbest bırakılma işlemlerinin başladığı belirtilmişti.

NATO BARIŞ SÜRECİNE DESTEK VERMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen yıllarda NATO'nun Afganistan'da aktif görev yapan 100 bine yakın askerinin bulunduğunu, ancak bu sayısının şu anda 12 binin altına düştüğünü söylemişti ve Afgan barış sürecine destek verdiğini ifade etmişti. Öte yandan 17 Kasım'da, Trump yönetimi tarafından yeni atanan Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller, ABD'nin Afganistan'da konuşlandırılan asker sayısını 15 Ocak'a kadar 2 bin 500'e düşürme niyeti olduğunu açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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