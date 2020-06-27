Son dakika haberleri: ABB yürüyen merdiven ve asansörlerin bakımını yapıyor
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Son dakika haberleri: ABB yürüyen merdiven ve asansörlerin bakımını yapıyor

Son dakika güncel haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki asansör ve yürüyen merdivenlere bakım yapıyor.

Son dakika haberleri: ABB yürüyen merdiven ve asansörlerin bakımını yapıyor
27.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:52

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki asansör ve yürüyen merdivenlere bakım yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor, alt ve üst geçitlerdeki ekonomik ömrünü tamamlayan yürüyen merdivenleri değiştiriyor.

Bilkent Alt Geçidi başta olmak üzere Pursaklar Protokol Yolu'ndan Esertepe Rekreasyon alanına, Hacettepe Hastanesi'nden Ceza İnfaz Kurumu önündeki asansörlere kadar birçok noktada bakım ve onarım çalışması yapan ekipler, Mevlana Bulvarı üzerindeki Gazi Üniversitesi Hastanesi üst geçidinin ekonomik ömrünü tamamlayan iniş-çıkış yürüyen merdivenlerinin söküm işlemini de gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve ekonomik ömrünü tamamlanmış, yüksek onarım maliyeti olan iki yürüyen merdiveni kaldıran ekipler, Esertepe Rekreasyon alanı içindeki yanlış imalattan dolayı atıl durumda bulunan yürüyen merdiveni Gazi Üniversitesi Hastanesi önüne monte edecek.

38 yürüyen merdiven daha yapılacak

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ayrıca Esertepe Rekreasyon alanı içerisinde kullanılmayan ancak çalışır durumdaki 38 yürüyen merdiveni Ankara'da ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirecek.

Büyükşehir Belediyesinin son dönemde bakım ve onarım çalışmalarını kendi imkanlarıyla yaptığını vurgulayan Kent Estetiği Asansör ve Yürüyen Merdiven Birim Sorumlusu Yunus Emre Bostancı, "Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla 'Ankara'da çalışmayan asansör ve yürüyen merdiven kalmayacak' hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve konforlu hizmet verebilmek adına Ankara'nın her yerinde müdahalelerimizi sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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