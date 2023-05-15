Eskişehirli 'altın kız' Milli Tekvandocu Gülsena Karakuyulu yine zirvede

Eskişehirli 'altın kız' Milli Tekvandocu Gülsena Karakuyulu; Bartın'da Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu'nca düzenlenen 'Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda; Gazi üniversitesi adına girdiği ferdi ve senkron kategorisinin ikisinden de şampiyon oldu ve iki altın madalya kazandı.

Eskişehirli 'altın kız' Milli Tekvandocu Gülsena Karakuyulu; Bartın'da Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu'nca düzenlenen 'Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda; Gazi üniversitesi adına girdiği ferdi ve senkron kategorisinin ikisinden de şampiyon oldu ve iki altın madalya kazandı.

Karakuyulu, Çin'de yapılacak olan 'Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'na gitme hakkını kazandı. Yıllardır spor dalında başarılı çalışmaları ile Eskişehir'in gurur kaynağı olan Milli Tekvandocu Gülsena Karakuyulu, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen pes etmeyerek zirvedeki yerini korumayı başardı. Bir kez daha tüm gençlere örnek olarak azmin, sabrın ve çalışmanın en güzel örneğini ortaya koydu.

Milli Tekvandocu Gülsena Karakuyulu, yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin. Ne olursa olsun üstüne gidin ve başarın. İki kategoride şampiyon olmaktan Eskişehir için mutlu oldum" dedi.

Milli Tekvandocu Gülsena Karakuyulu'nun antrenörü aynı zaman da annesi Dilek Karakuyulu, "Geçen yıl Çin' de yapılacak olan 'Üniversite Yaz Olimpiyatları' pandemiden dolayı iptal edilmişti. Nasipse bu yıl yapılacak olan 'Üniversite Yaz Olimpiyatları'na Milli Tekvandocu Gülsena Karakuyulu, inşallah burada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden ona güveniyorum ve inanıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR