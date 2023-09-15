Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi BELTEK Kurslarına Ön Kayıtlar Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları'nda (BELTEK) yeni dönem ön kayıtları, 18 Eylül'de başlıyor. Akademisyenler tarafından 16 farklı kategoride, 87 kursun verileceği programa başvuru yapmak isteyenler, 26 Eylül'e kadar ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları'nda (BELTEK) yeni dönem ön kayıtları, 18 Eylül'de başlıyor. Akademisyenler tarafından 16 farklı kategoride, 87 kursun verileceği programa başvuru yapmak isteyenler, 26 Eylül'e kadar ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile 7'den 70'e herkese açık olan mesleki eğitim kurslarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile sürdürülen Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları'nın (BELTEK) yeni eğitim-öğretim dönemi için ön kayıtlar 18 Eylül 2023 Pazartesi günü başlıyor.

87 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

16 ana başlıkta, 87 kursun düzenleneceği eğitimlere katılmak isteyenler, 18-26 Eylül günleri arasında https://beltek.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden yada ( 0312 202 34 71-202 34 78) numaralı telefonlardan 26 Eylül'e kadar ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Online olarak ön kayıt işlemi gerçekleştiren Ankaralıların, kesin kayıt için Beşevler'de bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi B Blok'ta BELTEK Kayıt Bürosu'na şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

EĞİTİMLER HEM TEORİK HEM UYGULAMALI OLARAK VERİLECEK

BELTEK'lerde dersler akademisyenler tarafından üniversite yerleşkesinde hem teorik hem de pratik olarak veriliyor. Bilişim, elektrik-elektronik, inşaat, metal ve makine teknolojileri başta olmak üzere kişisel gelişim kursları, sağlık kursları, ağaç işleri mobilya ana başlığıyla toplam 87 farklı branşta eğitimler düzenleniyor.

Üniversite ve yerel yönetim işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan ve her yıl binlerce kişinin meslek sahibi olmasına imkan sunan BELTEK'lerde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu, ara eleman da yetiştiriliyor.