Gazi Üniversitesi Takımı FICS 2023 Yarışmasında Küresel Şampiyon Oldu

Gazi Üniversitesi takımı, Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile işbirliğiyle düzenlenen FICS 2023 Yarışması'nın büyük finalinde, 'Silikon Bazlı Güneş Panellerinin Geri Dönüşümü' projesiyle 'Küresel Şampiyon Ödülü'nü kazandı.

Gazi Üniversitesi (GÜ) ve Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUTS) işbirliğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen, Toplum İçin Yenilikçi ve Yaratıcı Çözümler Bulma Yarışması'nın (FICS 2023) büyük finalinde, Gazi Üniversitesi takımı, "Silikon Bazlı Güneş Panellerinin Geri Dönüşümü" projesi ile "Küresel Şampiyon Ödülü"nün sahibi oldu.

GÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde 13 Nisan'da düzenlenen FICS 2023'ün ilk ayağında dereceye giren Ege Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi takımları büyük finale katılmaya hak kazandı.

2013'ten bu yana her yıl düzenlenen Pakistan'ın en büyük girişimcilik yarışmasının FICS 2023 büyük finali, 22 Ağustos'ta Pakistan NUST'ta yapıldı.

Yarışmada, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce öğrenci ve araştırmacı, inovasyon yoluyla toplumdaki sorunlara teknoloji tabanlı çözümler bulmaya teşvik edildi.

Değerlendirmeye alınan tüm projelerin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" ile uyumlu olduğu FICS 2023 yarışmasına, çok sayıda ulusal ve uluslararası kurumdan 700'ün üzerinde proje başvurusu yapıldı. Büyük finale seçilen 100'ün üzerinde takım, teknoloji tabanlı yenilikçi çözüm prototiplerini 30'dan fazla sektör jürisinden oluşan bir kurula sergiledi.

Yarışmada, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihan Akın Sönmez'in akademik danışmanlığında öğrenciler Ramazan Alpay, Gamze Altun, Alperen Durgun, Oğuz Kaan Seymen ve Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde araştırmacı Muhammad Adnan Saeed'den oluşan "Photonics Intelligence" Takımı, "Silikon Bazlı Güneş Panellerinin Geri Dönüşümü" projesi ile 5 bin dolar tutarındaki "Küresel Şampiyon Ödülü"ne layık görüldü.

Yarışmaya Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül de katıldı.