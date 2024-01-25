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ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Festivali'nin kurumsal paydaşı oldu

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ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi, Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'nin (Sosyalfest) kurumsal paydaşı oldu. Üniversiteler arasında akademik işbirliği ve Sosyalfest etkinlikleri konuşuldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi, Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali'nin (Sosyalfest) kurumsal paydaşı oldu.

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, 2-3 Mart'ta üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenecek Sosyalfest'in kurumsal paydaşı olan ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi ile protokol imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversiteler arası akademik işbirliğiyle "Türkiye Yüzyılı için harekete geç, Sosyalfest ile gelişime öncülük et" sloganıyla KBÜ'de Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla düzenlenecek Sosyalfest kapsamında kurumsal paydaş görüşmelerini sürdürdü.

Bu kapsamda Kırışık, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ü, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı'yı ziyaret etti, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile de görüştü.

Görüşmelerde, akademik işbirliği kapsamında üniversiteler arasında çeşitli alanlarda ortak araştırmalar, projeler ve etkinlikler düzenlenmesi, öğrenci değişim programları, ortak lisans ve yüksek lisans programları gibi akademik faaliyetler konusu ele alındı.

Sosyalfest kurumsal paydaş görüşmelerinde ise üniversiteler arasında etkinlik kapsamında yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmelerin ardından KBÜ Rektörü Kırışık, ODTÜ Rektörü Kök, Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Bostancı ve Fırat Üniversitesi Rektörü Göktaş ile akademik ve Sosyalfest kurumsal paydaş işbirliği protokolü imzaladı.

Kurumsal paydaş işbirliği protokolü kapsamında üniversiteler, Sosyalfest'e uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği, mali ve finansman desteği başlıklarının en az iki ya da üçünde destek verecek.

Kaynak: AA / Güncel

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