Gazi Üniversitesi'nde Nörobilim ve Nöroteknoloji Merkezi açıldı

ANKARA - Gazi Üniversitesi'nde beyin üzerine araştırmaların yapılacağı Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Çok disiplinli beyin araştırmaları, sağlık, mühendislik, robotik, yapay zeka eğitim, temel ve sosyal bilimler alanlarında çalışmalar yapılacak NÖROM'da 130 milyon Türk lirası değerinde 140 adet AR-GE cihazı yer alıyor. Merkez Yükseköğretim Kurulu tarafından kurulan ilk ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi olma özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 220 milyon Türk lirası bütçeli Ulusal Nörobilim Altyapı Proje desteğinin de verildiği merkezde, 25 farklı üniversiteden 85 araştırmacı ve 40 öğrenci çalışma yapacak. 7 bin 800 metrekare yerleşke üzerine kurulan merkez, 5 bin 400 metrekare kullanım alanına ve 2 bin metrekare laboratuvar alanına sahip.

Merkezin açılışına YÖK Başkanı Erol Özvar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve NÖROM personeli katıldı.