Depreme karşı 'karbon fiber' güçlendirme

DEPREM bölgesindeki hasarlı binalarda inceleme yapan Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Anıl Özdemir, hafif ve orta hasar görmüş yapıların güçlendirilmesinde en güvenli yöntemin 'karbon fiber' olduğunu söyledi. Özdemir, "Bu lifler, çelikten kat kat yüksek bir dayanıma sahipler. Bunlar kolon ve kirişlere özel yapıştırıcısı ile sarılıyorlar. Böylece inşaat demirlerinde gördüğümüz burkulma etkisini ve betonda gördüğümüz patlama, ayrılma, dağılma etkisini azaltıyor" dedi.

Yapıların güçlendirme ve onarımı alanında çalışmalar yapan Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Anıl Özdemir, depremde hasar gören binalarda birçok yöntemle güçlendirme yapılabileceğini belirtti. Özdemir, güçlendirmenin kolon, kiriş, perde diye tabir edilen binanın taşıyıcı sistemlerine uygulandığını belirterek, "Teknoloji bu konuda gelişti, çok fazla malzeme var. Son 10-20 yıldır kullandığımız karbon fiber lifler var. Daha sonra bazalt lifler çıktı, tekstil bazlı lifler de mevcut. Bunlarla kolonları, kirişleri sararak binayı gerekli performans seviyesine ulaştırabiliriz. Ayrıca mantolama dediğimiz, hasarlı bölgenin kolon çekirdeğini temizledikten sonra etrafına demir örerek ve beton dökerek de binaları güçlendirebiliriz" dedi.

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Haber-Kamera: Oğuzhan SARI- Celal ATALAY/ ANKARA,