Prof. Dr. Pampal: 'Kırılacak' diye uyardık

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin meydana geldiği bölgedeki fay hatları üzerine 3 bilimsel kitap yazan, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, büyük yıkıma yol açan depremlerin beklenen depremler olduğunu söyledi. Pampal, "Kırılmanın başladığı yer Pazarcık bölgesi, Doğu Anadolu Fayı'nın kırılmak üzere olan bir bölgesiydi. 2 yıl önce Elazığ-Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremi yaşadık. Depremden sonra sıklıkla dedik ki 'Doğu Anadolu Fayı kırılıyor, yırtılmaya başladı, güneye doğru devam edecek. Sincik Gölbaşı ve Gölbaşı Türkoğlu topun ağzında'. 'Kırılacak' diye bunu bu açıklıkta dile getirdik" dedi.

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Hatay'da bulunan fay hatlarına ilişkin yıllarca çalışma yaptığını, Doğu Anadolu fay hattında enerji biriktiğini ve meydana gelen depremin sürpriz olmadığını söyledi. 2010 yılında Hatay'da düzenlenen konferansta, bölgenin depremsellik açısının önemine vurgu yaptığını anlatan Pampal, 'Hatay İlinin Depremselliği, Deprem Tehlikesi ve Riskleri' ile 'Depremler Doğal Afet midir? Depremlerle Baş Edebilmek' isimli kitaplarında bölgede büyük depremin beklendiğini vurguladığını söyledi. Pampal ayrıca 'Hatay İlinin Depremselliği, Deprem Tehlikesi ve Riskleri' kitabında kendi çizdiği harita ile de bölgede meydana gelecek deprem ile etkilenecek yerler ve Savrun fayının risk açısından önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Pampal, özellikle Hatay'da çalıştığını anlatarak, "Fayların karakterlerini biliyorum. Tehlike tamamen geçmiş değil, devam edebilir, oralarda stres arttı. Bir de kuzeye doğru Elbistan, Ekinözü, Sürgü fayını kesen Malatya fayı var. Yukarı doğru gidiyor sonra sağa dönerek Ovacık fayı olarak Kuzey Anadolu fayına ulaşıyor, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl. Bir de Karlıova ile Erzincan arasında Yedisu fayı zaten kırıldı kırılacak. Bu büyük levha hareketleri sonrası, altüst olan o bölgenin yer kabuğundaki stres bu hatlar boyunca arttı. Buralarda yeni kırılmalar olursa bu bizim için sürpriz olmaz. Buralarda tehlikenin geçmediğini söyleyebiliriz" dedi.