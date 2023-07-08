Köyceğiz ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Şampiyonaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi'nden kadın ve erkeklerde 16 takım 260 sporcu katıldı.

Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türkiye Hentbol Federasyonunun da destekleriyle düzenlenen şampiyonanın final müsabakaları Delta Plajı'nda yapıldı.

Zorlu mücadeleler sonucunda kadınlarda Gazi Üniversitesi şampiyon olurken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ikinci, Dumlupınar Üniversitesi de üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde Özyeğin Üniversitesi şampiyonluğu, Dumlupınar Üniversitesi ikinciliği, Marmara Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada dereceye giren takımların kupa ve madalyaları düzenlenen törenle Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkan Vekili Serdar Eler ve protokol tarafından verildi.

Erkekler şampiyonu Özyeğin Üniversitesi Hentbol Takım Kaptanı Yiğit Tunca, geçen yıl da şampiyon olduklarını anımsatarak, "Çok mutluyuz, çok güzel geçti her şey. Köyceğiz Belediyesi'ne ve organizasyona katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. Seneye umarım burada tekrar görüşürüz." dedi.

Kadınlar şampiyonu Gazi Üniversitesi Hentbol Takım Kaptanı Hatice Çağla Işık da ilk katıldıkları turnuvada 5 gün boyunca mücadele ettiklerini belirterek, "5 günün sonunda şampiyon olarak tamamladık. Çok mutluyuz, gururluyuz. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.