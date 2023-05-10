- Gazi Üniversitesi'nde 'Yapay Zekadan Üretken Yapay Zekaya Ulusal Konferansı' düzenlendi Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (Gazi Al Center) tarafından ve Gazi Üniversitesi rektörlüğü desteği ile 'Yapay Zekadan Üretken Yapay Zekaya...

- Gazi Üniversitesi'nde 'Yapay Zekadan Üretken Yapay Zekaya Ulusal Konferansı' düzenlendi

ANKARA - Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (Gazi Al Center) tarafından ve Gazi Üniversitesi rektörlüğü desteği ile 'Yapay Zekadan Üretken Yapay Zekaya Ulusal Konferansı' düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Yapay Zekadan Üretken Yapay Zekaya Ulusal Konferansı' düzenlendi. Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta; yapay zekanın başta eğitim-öğretim olmak üzere diğer alanlara etkilerini tartışmak, yeni meslek alanları veya yok olacak meslekler açısından konuyu ele almak, büyüyen ve gelişen siber ve derin dünyada karşılaşılan veya karşılaşılabilecek tehdit ve tehlikeleri öngörmek ve önlemler geliştirilmesine katkı sağlamak ve genel yapay zeka ve uygulamalarını kapsamlı olarak tartışmak ve toplum için değer üretmek, elde edilen ortak düşünceleri, fikirleri ve çıktıları raporlamak ve bunları kamuoyu ile paylaşmak gibi konular ele alındı.

Program çerçevesinde konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, yapay zeka alanında yaptıkları etkinliklerin ve çalışmaların sektöre ve topluma yararlı olacağına inandıklarını belirterek, "Öğrencilerimizi de yapay zeka teknolojisi hakkında bilgilendirmekte ve onlara bu alanda eğitimler vererek, seminerler düzenleyerek geleceğin yapay zeka uzmanlarını yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu konferans yapay teknolojisine ilgi duyan, bu alanda çalışan ve fikirlerini paylaşmak isteyen herkes için önemli bir fırsattır. Konferansta sektörün önde gelen isimleri ve ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapan değerli akademisyenler tarafından sunumlar yapılacak, farkı başlıklar altında oturumlar düzenlenecektir. Düzenlenen bu konferansın farklı bakış açılarını bir araya getiren yapay zeka teknolojisi hakkında bir çok konuda tartışma imkanı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülke bilimine siber güvenlik alanında en çok üniversiteyiz"

Gazi Al Center olarak Türkiye'nin yapay zeka, büyük veri, akıllı şebekeler ve siber güvenlik gibi konularında gerek bilimsel çalışmalara gerekse sektörel çalışmalara destek veren bir merkez olarak kurulduklarını ve faaliyetlerini bu yönde sürdürdüklerini söyleyen Yapay Zeka Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, "Webos Saiz verilerine göre ülke bilimine siber güvenlik alanında en çok üniversite olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yine yapay zeka, büyük veri, nesnelerinin interneti ve akıllı şebekeler gibi alanlarda katkı veren bir üniversiteyiz. Gazi Yapay Zeka Merkezi olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kurumlarla işbirliği protokollerimizin olduğunu belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu başkanlık ettiği Konferansa farklı üniversitelerden birçok akademisyen ve yapay zeka teknolojisine merak duyan öğrenciler katılım sağladı.