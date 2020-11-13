Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı
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Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

13.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:16

Sivas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli serbest bırakıldı.

Sivas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile MİT Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün "sözde Irak vilayetinde" geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 10 Kasım'da gözaltına alınan Irak uyruklu W.A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı
Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı
Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı
Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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