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Son dakika haberi | Samsun'da balıkçılar sezon hazırlıklarına başladı

Son dakika gelişmesine göre SAMSUN (İHA) – Samsun'da balıkçı tekneleri av sezonunun açılmasına bir ay kala hazırlıklarına başladı.

Son dakika haberi | Samsun'da balıkçılar sezon hazırlıklarına başladı
31.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:47

SAMSUN (İHA) – Samsun'da balıkçı tekneleri av sezonunun açılmasına bir ay kala hazırlıklarına başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balıkçı Barınağı'nda bağlı balıkçı tekneleri boyandı. Balıkçılar sezon için gerekli teçhizat ve malzemeyi hazırlamaya başladı. Sezon öncesi balık ağları onarılıyor. Herkes 1 Ekim tarihinde "Vira Bismillah" demeyi bekliyor.

Sezondan umutlu olduklarını belirten Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, "Gemilerimiz hazır denize indiler. Boyası bütün bakımları yapıldı. Şu an av bakımları yapılıyor. Herkes hazır. Denizde görünen veriler de iyi. Deniz suyu sıcaklığı bu sene iyi görünüyor. Palamutta şu an yavru çıktı. İstavrit denizde var. Hamsi de görünüyor denizde. Bundan gerisi Allah'ın bileceği iş. Ama bu sene denizin görünümü iyi görünüyor. Geçen sezon fena değildi. Pandemiden dolayı geçen sezon balık satışları durgun geçti. Bu sene iyi olur. Böyle bir şey beklemiyoruz. Allah'tan bir zeval gelmedikten sonra veriler iyi görünüyor" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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