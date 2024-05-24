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Samsun'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.K. (54) idaresindeki 55 KP 082 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Eğercili Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan F.K. (52) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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