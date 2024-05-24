Üye Girişi
Haberler

Bafra'da Tüfekle Ateş Edilmesi Sonucu Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu saçmanın isabet etmesi nedeniyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu saçmanın isabet etmesi nedeniyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi'nde tüfekle havaya iki el ateş eden E.C, ardından da Cumhuriyet Meydanı Tekel Caddesi'nde bir el ateş açarak kaçtı.

Bu sırada iki katlı bir binanın çatısında bulunan İ.A'ya (58) tüfekten çıkan bir saçma isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boynundan yaralanan İ.A, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, E.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Bafra Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title