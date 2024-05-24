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Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çakın Caddesi'nde seyir halinde olan Hasan O. idaresindeki minibüs, Gazi Toper Şadi Serbest Sokak'tan gelen Zehra Y.'nin kullandığı 55 AGD 669 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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