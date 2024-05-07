Samsun'da İŞKUR İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Programı Protokolü İmzalandı

Samsun'da, İŞKUR istihdam garantili işbaşı eğitim programı protokolü imzaladı.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, özel bir şirketle çağrı merkezi hizmetleri mesleğinde 60 kişilik işbaşı eğitim programı imzalandığı, 5 kişinin bu kapsamda istihdam edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü, "İstihdam politikaları doğrultusunda gerçekleşen bu protokol, işsizlikle mücadelede önemli bir adımı temsil etmektedir. İŞKUR, iş arayanlara iş deneyimi kazandırarak onları sektörel ihtiyaçlara uygun hale getirme misyonuyla sektördeki işverenlerle iş birliği yapmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Dürümlü, programın tamamlanmasıyla katılımcıların sektörde kendilerine daha iyi yer edinebileceğini, iş hayatına hazır olacaklarını kaydetti.