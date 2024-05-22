İlk 3 ayda 120 bin kişinin randevuya gitmediği Samsun'da 'onay' uyarısı

SAMSUN - Samsun'da 2023 yılında 500 binin üzerinde, 2024 yılının ilk 3 ayında ise 120 binin üzerinde kişi aldığı randevuya gitmedi. İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, "Lütfen gelemeyeceğiniz randevuları iptal edin, muayenelerinizin ilk adımında aile hekimlerimizi tercih ederek, hastanelerimizdeki yükü azaltmamıza ve randevu kapasitemizi artırmamıza yardımcı olun" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan 'onaylı randevu dönemi' başladı. Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ve Samsun'daki MHRS verileri hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "İlimizde Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı kamu hastanelerimizde 2024 yılı ilk 3 ayda 1 milyon 178 bin MHRS muayene randevu kapasitesi oluşturduk. Bu muayene randevularının yüzde 88'i gerçekleşirken, yüzde 12'sinde ise vatandaşlarımız herhangi bir randevu iptali yapmadan randevularına gelmedi. Gelinmeyen randevular nedeniyle 2023 yılında 500 binin üzerinde, 2024 yılı ilk 3 ayda ise 120 binin üzerinde vatandaşımızın muayene olma hakkı elinden alındı, hekimlerimiz ve hastalarımız mağdur oldu, muayeneye erişim güçleşti. Yani bu 15 aylık süreçte 620 binin üzerinde vatandaşımızın muayene hizmeti alma imkanı varken, bu imkandan faydalanamadı. Samsun nüfusunun 1 milyon 370 bin olduğu düşünüldüğünde neredeyse nüfusun yarısına tekabül eden bu rakamın büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır" diye konuştu.

"Onaylama işlemi yapılmayan randevu otomatikman iptal olacak"

Müdür Uras şunları söyledi:

"İptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan bu durumun önüne geçmek ve kullanılmayan kapasiteyi vatandaşların kullanımına açmak için Sağlık Bakanlığımız 13 Mayıs tarihi itibarıyla yeni bir uygulama başlattı. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanan uygulama çerçevesinde MHRS randevusu alan vatandaşlarımız, randevularından bir önceki gün saat 20.00'ye kadar 182, MHRS uygulaması, MHRS internet sitesi üzerinden ya da SMS yoluyla onay ya da iptal işlemlerini yapacaklar. Onaylama işlemi yapılmayan randevu otomatikman iptal olacak ve talep kaydı giren hastalarımız öncelikli olmak üzere bir başka hastamız boşalan randevu saatini kullanabilecek. Atıl kapasitenin kullanılmasını hedefleyen bu çalışma kapsamında, randevusunu onaylamasına rağmen muayene gitmeyen kişiler de 15 gün boyunca aynı branştan sağlık tesislerimizde randevu alamayacaklardır. Muayene tarihine 3 gün veya daha fazla süre kala randevu alanlar için onay zorunluluğu bulunan yeni uygulamada, muayene tarihine 3 günden az süre kalan randevularda bir onay ya da ret işlemi yapılması gerekmeyecek. Bu randevular otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve kanser hastaları bu uygulamadan muaf tutulacak."

"Sağlık Bakanlığımızın vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacı var"

Gelinmeyen randevuların iptal etmesi yönünde uyaran Uras, "Muayenelerinizin ilk adımında aile hekimlerimizi tercih ederek, hastanelerimizdeki yükü azaltmamıza ve randevu kapasitemizi artırmamıza yardımcı olun. Acil durumlar haricinde muayene olacağınız polikliniğe karar vermeden önce mutlaka aile hekiminize danışın. Aile hekimlerimiz yaptıkları muayene sonrası hastalarımızın tedavilerine başlayacak, gerekli durumlarda hastanede hangi polikliniğe gidecekleri konusunda bilgilendireceklerdir" şeklinde konuştu.