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Samsun'da tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramadan Ş'nin (19) kullandığı tarım aracı Kalfalı Mahallesi'nde arazide kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki İlyas Ş. (59) ve Resul Ş. (52) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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