Samsun'da Karavan Dolandırıcılığına Hapis Cezası

Samsun'da internette karavan sattığına dair ilan verip kapora alarak dolandırıcılık yapan bir kişi mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden Serdar Ç., internetteki sahibinden.com sitesinden karavan sattığına dair ilan veren Hasan E.K. ile telefonla irtibata geçen ve 5 bin lira kapora göndermesine rağmen bir daha şahsa ulaşamayınca şikayetçi oldu. Hasan E.K. hakkında dolandırıcılık suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davada açıldı. Davanın son duruşmasında Hasan E.K. 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 8 bin 320 TL adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN