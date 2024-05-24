Türkiye Gençler ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları Tamamlandı

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Samsun'da, Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası ise Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Samsun İlkadım Satranç Salonu'nda düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'nda CM Bora Çilek'in birinci, WCM Ceren Tırpan'ın ikinci, Demhat Zerey'in ise üçüncü olduğu belirtildi. En iyi kadın kategorisinde ise WCM Ceren Tırpan'ın birinci sırada yer aldığı aktarıldı.

Ankara'da Atatürk Satranç Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası da ise kıdemli emektarlar kategorisinde birinciliği CM Hür Yasin'in, emektarlar kategorisinde de Turhan Korkmaz'ın şampiyon olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 105 yıl önce Samsun'dan Ankara'ya çıkarak kurulacak çağdaş ve uygar bir ülkenin tohumlarını attı. O Cumhuriyet tohumlarını, sizler sporda, sanatta, bilimdeki büyütecek ve yeşerteceksiniz. Dikkat ve cesaret ile yaptığınız her hamlede bizler de heyecan duyduk. Satrancın emektarları ise bu yılda tecrübelerini bizimle paylaştı. 7'den 77'ye satrançta başarımızla 'Türkiye artık bir satranç ülkesidir.' diyoruz." ifadelerini kullandı.