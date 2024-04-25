Samsunspor, Tribünde Gözyaşlarına Boğulan Minik Taraftara Teselli Etti

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin son saniyelerde direkten dönen topu sonrası tribünde gözyaşına boğulan 10 yaşındaki minik taraftar Eren Akman'ı, tesislerde teselli etti.

Trendyol Süper Lig 33. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Adana Demirspor maçında kaçan son dakika golü sonrası tribünde büyük üzüntü yaşayarak gözyaşlarına boğulan minik taraftar Eren Akman, Nuri Asan Tesisleri'ne misafir oldu.

5 yaşından bu yana babası Hakan Akman ile yüreğindeki Samsunspor sevgisini tribüne taşıyan Eren Akman'a, Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol başta olmak üzere futbolcu ağabeyleri yakın ilgi gösterdi.

Kaçırdığı gol sonrası üzülen Eren'e, golü kaçıran Çadlı Forvet Marius Mouandilmadji de üzerinde ismi yazılı Samsunspor formasını hediye etti. - SAMSUN