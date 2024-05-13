Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Zeytincilik Yeniden Canlanıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından unutulmuş zeytin türlerinin yeniden yetiştirilmesi amacıyla kurulan örnek zeytin bahçesinde fidanlar yükseliyor.

Samsun'da zeytincilik yeniden canlanıyor

Bafra'da örnek zeytin bahçesinde inceleme

SAMSUN - Samsun'da unutulan zeytincilik yeniden canlanıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından unutulmuş zeytin türlerinin yeniden yetiştirilmesi amacıyla kurulan örnek zeytin bahçesinde fidanlar yükseliyor. Kozağzı Mahallesi'nde Atamer Çakır tarafından kurulan zeytin bahçesine giden Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, burada incelemelerde bulundu.

"Bölgeyi zeytin üstü haline getireceğiz"

Kaymakam Ertürkmen yaptığı açıklamada, "Bafra bir tarım memleketi. Çiftçimize yeni tarım tekniklerini göstermek, yeni üretim desenlerini oluşturmak adına onlarla ortak hareket ediyoruz. Burası eski bir tütün tarlası. Biz onlara zeytin dağıttık. Aslında zeytin Samsun'da, Bafra'da unutulan bir ürünümüz. Onu tekrar canlandırmak istiyoruz. 'Samsun' isimli zeytin türünü çoğaltılması adına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile beraber çalışıyoruz. Bu bölgeye unutulan zeytinciliği tekrar getireceğiz. Çünkü hem meyvesini hem yağını kullanıyoruz. Sağlık açısından da son derece önemli bir ürün. Akdeniz tipi beslenme içerisinde zeytin, zeytinyağı önemli bir yer tutuyor. Biz de bunu amaçlıyoruz. Samsun'u özellikle bu bölgeyi Bafra'yı tekrar bir zeytin üstü, zeytin yetiştirme bölgesi haline getireceğiz" dedi.

"Seneye zeytin meyvelerimizi alırız"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bundan yaklaşık 3-4 yıl önce Bafra ve Samsun'un özellikle sahil kesiminden uzak yaklaşık 150 ile 500 metre rakım aralarında yaptığımız çalışmalarda, iklim verilerini değerlendirdiğimizde zeytini bu bölgelerde yapmayı düşündük. Dolayısıyla çeşit olarak iklimimize uygun Gemlik ana ürün, Ayvalık dölleyici olarak biz bahçeleri teşhis ettik. Bugüne kadar Bafra ilçemizde 100 dekar ama Samsun genelinde Yakakent, 19 Mayıs, Alaçam, Bafra, Vezirköprü'nün bir kısmında bin dönümü buldu. Bahçe teşhislerimiz de devam ediyor. Bunu arttırdığımızı gören Bornava Araştırma Enstitümüz de 'Samsun yağlı, Samsun salamura, Samsun tuzlusu' diye çeşitleri vardı, onları gönderdi. Onları diktik, çoğaltacağız. Bugün baktığımızda bahçenin de bakımı çok güzel. Seneye burada zeytin meyvelerimizi alırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Örnek Zeytin Bahçesini kuran Atamer Çakır, "Zeytin çok sevdiğim bir bitki. Bafra Ovası'nda da bu zeytinciliğin gelişmesi için bir proje hazırlanmıştı. İnternette gördüm. Bu projeye katkıda bulunmak için başvurdum. Başvurduktan sonra zeytin fidanlarımızı diktik. Çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zeytin Samsun Bahçe Bafra Samsun Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

 Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Bakmadan Geçme

Çitos Efe'nin son hali! "Çocuktan Al Haberi" Efe Koçyiğit son hali nasıl? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Mayıs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hayatı sorgulatacak Sigmund Freud sözleri Survivor CANLI izle! 13 Mayıs Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 13-14 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu nedir, oyuncuları kimler,ne zaman, nerede çekildi? Carl Jung'dan Hayatı Değiştirecek 10 Alıntı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ne görüştü, konu ne? 13-14 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 13 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Kavurma yaparken nelere dikkat edilmeli? Sert olmaması için ne yapmalı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi!
Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title