Son dakika haberi: Malazgirt'te kan bağışı kampanyası
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Son dakika haberi: Malazgirt'te kan bağışı kampanyası

Son dakika güncel haberi... Türk Kızılay Muş Şubesince, Malazgirt ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Son dakika haberi: Malazgirt'te kan bağışı kampanyası
07.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:22

Türk Kızılay Muş Şubesince, Malazgirt ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Türk Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli doktor Asadullah Dost, Malazgirtli vatandaşların pandemi dönemi boyunca kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Malazgirt'te 2 günde yaklaşık 130 ünite kan bağışı aldıklarını kaydeden Dost, şöyle konuştu:

"Malazgirt ilçemizde pandemi dönemi boyunca düzenlediğimiz kampanyalara yoğun ilgi olması bizi mutlu ediyor. Malazgirtli vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı 18-65 yaş arası vatandaşlarımız Kızılay'a gelip kan bağışında bulunabilir. Bir ünite kanın bir insanın hayatını kurtardığını unutmayalım. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini diliyor ve kan bağışı kampanyasına desteklerini bekliyoruz."

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Kaynak: AA

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