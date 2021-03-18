Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazasında yaralanan amatör futbolcu, 2 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazasında yaralanan amatör futbolcu, 2 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti

18.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:20
Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazasında yaralanan amatör futbolcu, 2 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haberleri... Kayseri'de 2 ay önce trafik kazasında yaralanan 21 yaşındaki amatör futbolcu Semih Albay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'de 2 ay önce trafik kazasında yaralanan 21 yaşındaki amatör futbolcu Semih Albay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Amatör küme ekiplerinden Akkışla Gençlikspor forması giyen Albay, yaklaşık 2 ay önce motosikletiyle geçirdiği trafik kazısı sonucu yaralanarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Albay, hastanede hayatını kaybetti.

Albay'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Deniz Çakır Nükhet Duru Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazasında yaralanan amatör futbolcu, 2 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:24:23. #1.15#
title