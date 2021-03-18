Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazasında yaralanan amatör futbolcu, 2 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti
18.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:20
Son dakika haberleri... Kayseri'de 2 ay önce trafik kazasında yaralanan 21 yaşındaki amatör futbolcu Semih Albay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri'de 2 ay önce trafik kazasında yaralanan 21 yaşındaki amatör futbolcu Semih Albay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Amatör küme ekiplerinden Akkışla Gençlikspor forması giyen Albay, yaklaşık 2 ay önce motosikletiyle geçirdiği trafik kazısı sonucu yaralanarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Albay, hastanede hayatını kaybetti.
Albay'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin