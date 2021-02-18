Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 80 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 80 kişi hayatını kaybetti

18.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:56
Son dakika haberi! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 80 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 80 artarak 59 bin 264'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 80 artarak 59 bin 264'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 80 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 66 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 578'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 59 bin 264'e, vaka sayısının da 1 milyon 557 bin 142'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 679'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 324 bin 231'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 274 bin 529 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, virüsün yoğunluğuna göre ülke genelinde 11 şehrin "kırmızı", 39 şehrin "turuncu", 228 şehrin "sarı" ve 172 şehrin "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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