Son dakika haberi | IEA 2021 küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü
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Son dakika haberi | IEA 2021 küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü

19.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:09
Son dakika haberi | IEA 2021 küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü

Son dakika haberine göre Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Covid-19 pandemisine bağlı yeni kısıtlamalar ve seyahat yasakları nedeniyle, 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Covid-19 pandemisine bağlı yeni kısıtlamalar ve seyahat yasakları nedeniyle, 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü.

IEA'nın yeni raporuna göre, 2021 yılında küresel petrol talebi, önceki öngörüye göre 300,000 varil düşüşle günde ortalama 96.6 milyon varil olacak.

IEA raporunda, petrol talebine ilişkin öngörüdeki söz konusu düşüşün, pandemi nedeniyle 2020 yılındaki talebin öngörülemeyen bir şekilde günde ortalama 8.8 milyon varil azalmasından kaynaklandığı belirtildi.IEA raporunda, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan yeni kısıtlamalara bağlı olarak, talepte toparlanma için daha çok zaman gerekeceği uyarısı da yapıldı.Raporda, buna karşılık ağırlıklı olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) kaynaklı olmak üzere, petrol üretimi ise günde ortalama 1.0 milyon varilin üzerinde artacak. IEA'ya göre, petrol üretimindeki artış daha çok, yüksek küresel büyüme beklenen yılın ikinci yarısında olacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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