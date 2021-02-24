Son dakika haberi! Giresun'da bir kişinin çatıdan düşen buz kütlesinden kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberlerine göre Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, kaldırımda yürüyen kişinin, bina çatısından düşen buz kütlesinden son anda kurtulduğu an, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, kaldırımda yürüyen kişinin, bina çatısından düşen buz kütlesinden son anda kurtulduğu an, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede yaşayan Mustafa Karakuş (58), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun caddesi üzerinde öğle saatlerinde yürüdüğünü söyledi.

Dalgın şekilde ilerlediği sırada ne olduğunu anlamadığı bir ses duyduğunu aktaran Karakuş, "Kafamı yukarı kaldırdığım sırada buz kütlesini gördüm. O an şoka girdim. Dokunduğunu hissettim ama kendimi kurtarabildim." dedi.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Abdulkadir Önsoy ise olay anında dışarıda olduğunu belirtti.

Önsoy, buz kütlesinin düşmeye başladığı anda Karakuş'u uyarmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Buzlar erimeye başlamıştı. Amcamızı uyarmaya çalışırken Allah'tan kendisi gördü. Son anda kaçtı. Bize düşmesini beklerken, amcamızın üzerine düştü." diye konuştu.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles