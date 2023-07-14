2023 Karadeniz Off-Road Kupası Şebinkarahisar'da Başladı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen 2023 Karadeniz Off-Road Kupası'nın ikinci ayağı seremoni ile başladı. Yöre halkının büyük ilgi göstermesi beklenen yarışta, 4 ayrı sınıfta 24 araç ve 48 sporcu mücadele edecek.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen 2023 Karadeniz Off-Road Kupası'nın ikinci ayağı seremoni ile başladı.

Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun, Şebinkarahisar Meydanı'ndaki seremonisine yöre halkı ilgi gösterdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkilileri tarafından yaptığı teknik kontrollerin ardından seremonik start verildi. Daha sonra pilotlar antrenman turları için yarışın yapılacağı Bağlar mevkisine hareket etti.

Yarın saat 10.00'da Bağlar mevkisinde orman etabı ve 16 Temmuz Pazar günü de yine aynı yerde seyirci etabı yapılacak.

Yöre halkının büyük ilgi göstermesi beklenen yarışta, 4 ayrı sınıfta 24 araç ve 48 sporcu mücadele edecek.