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Giresun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

13 Aralık 2023 11:22 Güncelleme: 11:24 Abone Ol

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.