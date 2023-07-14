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Şebinkarahisar'da Off-Road yarış heyecanı başladı

Spor Haberleri

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen 2023 Karadeniz Off-Road Kupası'nın ilk ayağı başladı. Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla Giresun Off Road Kulübünün organizasyonuyla Şebinkarahisar Meydanı'nda seremoni ile start ve verilen Off-Road yarışmalarının ilk ayağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Off-Road Kupası'nın ikinci ayağı cumartesi günü orman etabıyla pazar günü ise seyirci etabıyla sona erecek. Off-Road Kupası'na 4 ayrı sınıfta 24 araç ve 48 sporcu yarıştığı açıklandı.

- Şebinkarahisar'da Off-Road yarış heyecanı başladı

GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen 2023 Karadeniz Off-Road Kupası'nın ilk ayağı başladı. Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla Giresun Off Road Kulübünün organizasyonuyla Şebinkarahisar Meydanı'nda seremoni ile start ve verilen Off-Road yarışmalarının ilk ayağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Off-Road Kupası'nın ikinci ayağı cumartesi günü orman etabıyla pazar günü ise seyirci etabıyla sona erecek. Off-Road Kupası'na 4 ayrı sınıfta 24 araç ve 48 sporcu yarıştığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Bekiroğlu - Spor

Şebinkarahisar Karadeniz Giresun Spor Haberler

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