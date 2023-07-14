Şebinkarahisar'da Off-Road yarış heyecanı başladı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen 2023 Karadeniz Off-Road Kupası'nın ilk ayağı başladı. Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla Giresun Off Road Kulübünün organizasyonuyla Şebinkarahisar Meydanı'nda seremoni ile start ve verilen Off-Road yarışmalarının ilk ayağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Off-Road Kupası'nın ikinci ayağı cumartesi günü orman etabıyla pazar günü ise seyirci etabıyla sona erecek. Off-Road Kupası'na 4 ayrı sınıfta 24 araç ve 48 sporcu yarıştığı açıklandı.