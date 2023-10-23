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Giresun'da 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Düzenlendi

Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Giresun'dan başlayıp Şebinkarahisar ilçesine kadar devam etti. 15 sporcu, güzergah boyunca önemli doğal ve tarihi noktaları ziyaret etti. Jandarma birlikleri de güvenlik önlemlerini aldı.