Giresun'da Çiftçilere Sertifikalı Buğday ve Arpa Tohumları Dağıtıldı

Giresun'da Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde çiftçilere sertifikalı buğday ve arpa tohumları dağıtıldı. Proje kapsamında 122 ton tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Giresun'da üç ilçede çiftçilere sertifikalı buğday ve arpa tohumlarının dağıtıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarım arazilerinin kullanımının ve verimliliğinin artırılması amacıyla projelerin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, projelerden birinin de İl Özel İdaresi tarafından yüzde 50 hibe desteği sağlanarak Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde çiftçilere sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtımı olduğu ifade edildi.

Üreticilere 122 ton tohum dağıtımının sağlandığı aktarılan açıklamada, projenin maliyetinin 2 milyon lira olduğu kaydedildi.