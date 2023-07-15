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2023 Karadeniz Off-Road Kupası Şebinkarahisar'da Yapıldı

Spor Haberleri

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen 2023 Karadeniz Off-Road Kupası ikinci ayak orman etabı yarışları yapıldı. Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun Bağlar mevkisinde gerçekleşen orman etabında 20 pilot mücadele etti. Pilotlar, 8,3 kilometrelik zorlu orman parkurunda yarıştı. Bazı araçlar yarışı tamamlayamadı. Yarışlar, yarın seyirci etabı ile tamamlanacak.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen 2023 Karadeniz Off-Road Kupası ikinci ayak orman etabı yarışları yapıldı.

Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun Bağlar mevkisinde gerçekleşen orman etabında 20 pilot mücadele etti.

Pilotlar, 8,3 kilometrelik zorlu orman parkurunda yarıştı. Bazı araçlar yarışı tamamlayamadı.

Yarışlar, yarın seyirci etabı ile tamamlanacak.

Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Spor

Şebinkarahisar Karadeniz Giresun Spor Haberler

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