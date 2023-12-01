Samsun'un Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hüseyin Şafak atandı.

Giresun Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürü iken Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Şafak, yeni görevine başladı. Kendisinin daha önce de Samsun il merkezi ve bazı ilçelerinde görev yaptığını belirten Şafak, Kavak ilçesini yakinen bildiğini, ilçe halkının rahat ve huzurlu ortamda yaşamlarını sürdürmesi noktasında çalışacağını söyledi.

Evli olan Şafak'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - SAMSUN