Dereli'de çöken yolda Aksu Deresi'nin debisinin düşmesiyle çalışma yapılacak - Haberler

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Dereli'de çöken yolda Aksu Deresi'nin debisinin düşmesiyle çalışma yapılacak

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'da Dereli-Şebinkarahisar kara yolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'da Dereli- Şebinkarahisar kara yolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

İlçede dün etkili olan yağışın ardından Aksu Deresi'nin taşması sonucu hasar meydana geldiği için ulaşıma kapanan Dereli-Şebinkarahisar kara yolundaki çalışmaların bir bölümü tamamlandı.

Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel, Haberler

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