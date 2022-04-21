Dereli'de çöken yolda Aksu Deresi'nin debisinin düşmesiyle çalışma yapılacak
AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'da Dereli-Şebinkarahisar kara yolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'da Dereli- Şebinkarahisar kara yolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
İlçede dün etkili olan yağışın ardından Aksu Deresi'nin taşması sonucu hasar meydana geldiği için ulaşıma kapanan Dereli-Şebinkarahisar kara yolundaki çalışmaların bir bölümü tamamlandı.
Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
AA / Gültekin Yetgin - Güncel