Son dakika haber! DÜĞÜNDE SİLAHLAR ATEŞLENDİ, SOKAKTA OYNAYAN ABDULSAMET VURULDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! DÜĞÜNDE SİLAHLAR ATEŞLENDİ, SOKAKTA OYNAYAN ABDULSAMET VURULDU

Son dakika haberi... GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde sokakta oyun oynadığı sırada sırtına mermi isabet eden Abdulsamet Ceylan (11) ağır yaralandı.

 - Güncelleme:

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde sokakta oyun oynadığı sırada sırtına mermi isabet eden Abdulsamet Ceylan (11) ağır yaralandı. Oğlunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Tuğba Ceylan, "Evin yakınında düğün vardı. Silahlar ateşleniyordu. Bu eğlence değil. Havaya ateş açılınca, eğlence olmaz" dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Biroğul Mahallesi'nde meydana geldi. Yaz tatili için ailesi ile birlikte İstanbul'dan gelen Abdulsamet Ceylan, sokakta oyun oynadığı sırada birden kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan'ın sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Giresun Kadın ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Ceylan, burada yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri, çocukların oyun oynadığı alanının yakında yapılan bir düğünde silahlarla havaya ateş edildiğini tespit etti. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'YARIN DOĞUM GÜNÜ'

Oğlunun evin önünde arkadaşları ile olduğunu belirten Tuğba Ceylan, "Oğlum, arkadaşlarına 'Sırtım çok ağrıyor' diyerek yere düştü. Ben de koştum. Baktım, sırtı kanlar içerisinde. Hemen hastaneye kaldırdık. Şu an yoğun bakımda. Evin yakınında bir düğün vardı, silahlar ateşleniyordu. Eğlenceleri bizi mahvetti. Yapmasınlar, kurşun sıkmasınlar. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Bu eğlence değil. Böyle eğlence olmaz. Havaya ateş açılınca, bu bir eğlence olmuyor" dedi.

Oğlunun yarın doğum günü olduğunu da ifade eden Ceylan, "Oğlumun kafasına, kalbine de kurşun gelebilirdi, yapmasınlar. Çok acı çekiyoruz. Başkaları bu acıyı çekmesin" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şebinkarahisar Giresun Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title