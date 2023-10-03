Giresun Valiliği ve DOKAP Arasında Tarımsal Makine Altyapısı Projesi İmzalandı

Giresun Valiliği ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında Şebinkarahisar ilçesinde hayata geçirilecek 'Tarımsal Makine Altyapısının Güçlendirilmesi' projesi protokolü törenle imzalandı. Proje ile bölgedeki tarımsal potansiyelin artırılması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Giresun Valiliği ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında Şebinkarahisar ilçesinde hayata geçirilecek "Tarımsal Makine Altyapısının Güçlendirilmesi" projesi protokolü törenle imzalandı.

DOKAP binasında düzenlenen törende, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin proje protokolüne imza attı.

Vali Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, projeyle bölgedeki tarımsal potansiyelin artırılması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Tarım, bölgemizin en önemli ekonomik faaliyetlerinden biridir. Bu projenin başarılı şekilde uygulanması hem çiftçilerimizin hem de bölge ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanlığınca hayata geçirilecek projenin toplam maliyetinin 7 milyon 200 bin lira olduğu öğrenildi.