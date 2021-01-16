Son dakika haberi... Bayburt Özel İdarespor'da transfer yasağı kalktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberi... Bayburt Özel İdarespor'da transfer yasağı kalktı

16.01.2021 09:50 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:54
Son dakika haberi... Bayburt Özel İdarespor'da transfer yasağı kalktı

Edinilen son dakika haberine göre BAYBURT / DHAMisli.com 2. Lig'de zor günler yaşayan Bayburt Özel İdarespor'da transfer yasağının kalkmasının sevinci yaşanıyor.

BAYBURT/ DHA

Misli.com 2. Lig'de zor günler yaşayan Bayburt Özel İdarespor'da transfer yasağının kalkmasının sevinci yaşanıyor.

Sezon başında oyuncularına ödeme yapamadığı için transfer yasağı alan Bayburt Özel İdarespor, ligin ilk yarısını mevcut kadro ile 14 puanla 19'uncu sırada tamamladı.

Göreve gelir gelmez yoğun bir çalışma temposuna giren kulübün yeni başkanı Şemsettin Çalışkan, 4 teknik adam ve 17 futbolcuyla anlaşarak kulübün transfer yasağını kaldırdı. Bayburt Özel İdarespor yönetimi, transfer yasağının kalkmasının ardından ikinci yarıya iddialı bir kadro kurmak için de hazırlıklara başladı.

Bu arada Sarı-siyahlı takım, ligin ikinci yarı hazırlıkları için kamp yapmak üzere Antalya'ya gitti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Selçuk Özdağ Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Kanye West Ajda Pekkan Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim İsmail Kartal Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kaza Altın Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bayburt Özel İdarespor'da transfer yasağı kalktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 09:54:48. #1.15#
title