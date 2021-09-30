Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Doğal kaynakları verimli kullanmak zorunluluk haline geldi (3)

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ RADYASYONLA KISIRLAŞTIRILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana ziyaretleri kapsamında, beraberindeki heyetle Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesine gitti. Bahçenin sahibi çiftçi Ömer Dabağolu'yla bir süre sohbet ettikten sonra ağaçtan limon koparıp kesen Bakan Pakdemirli, üreticinin sorunlarını bire bir dinleyeceklerini ifade etti. Bakan Pakdemirli, Akdeniz meyve sineği ile mücadelenin önemine vurgu yaparak "Radyasyon ile Akdeniz meyve sineğini kısırlaştırarak bunları doğaya salıp çiftleşmelerini sağlayıp ondan sonra döl verimliliğini bitirmek ve neslin devamlılığını sağlamamak için çalışma yaptık. Pilot olarak İzmir'de başlattık. Çok ciddi bir biyolojik mücadele. Hem kalıntı yok hem de Akdeniz meyve sineğinden kurtuluyorsun. Adana'da da pilot salım yapılacak" dedi.

Pakdemirli ayrıca TAGEM laboratuvarlarında çekirdeksiz limon üretildiğini sözlerine ekledi.