Son dakika haberi | ABD'de koronavirüs aşısı önceliği haftaya belli olacak
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Son dakika haberi | ABD'de koronavirüs aşısı önceliği haftaya belli olacak

28.11.2020 12:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:23
Son dakika haberi | ABD'de koronavirüs aşısı önceliği haftaya belli olacak

Gelen son dakika haberlerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs aşısının ülkede öncelikli olarak kimlere uygulanacağına ilişkin detayların gelecek salı günü açıklanacağı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs aşısının ülkede öncelikli olarak kimlere uygulanacağına ilişkin detayların gelecek salı günü açıklanacağı ifade edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs (Covid-19) aşısını ilk sırada kimin olması gerektiğini önermek için Salı günü toplanacak. ABD medyası koronavirüs aşılarının kimlere uygulanması gerektiğine ilişkin uzmanların aşının  sağlık çalışanlarına yapılması konusunda ısrarlı olduğunu ifade etti.Toplantının CDC tarafından kurulan bir alt komite olan Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. CDC uzmanları, sağlık çalışanlarına aşı önceliği verilmesinin yanı sıra hayatın devamı için çalışan işçilere ve 65 yaş üstü kişilere de öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan ABD, koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından 100 milyon başlangıç dozu satın aldığını ve 1 milyar 95 milyon dolar ödediğini duyurmuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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