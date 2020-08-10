Son dakika haber... Tunceli'de göçerlerin doğaya saldığı atlar yaylalara renk katıyor
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Son dakika haber... Tunceli'de göçerlerin doğaya saldığı atlar yaylalara renk katıyor

Son dakika haberleri: Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerine çıkan göçerlerin, yük taşımada kullandığı atları doğaya salması yaylalara ayrı bir renk katıyor.

Son dakika haber... Tunceli'de göçerlerin doğaya saldığı atlar yaylalara renk katıyor
10.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:20

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerine çıkan göçerlerin, yük taşımada kullandığı atları doğaya salması yaylalara ayrı bir renk katıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, bakir doğası, zengin florası, endemik türleri, yaban hayatı ve yemyeşil yaylalarıyla eşsiz güzellikler sunuyor.

İlçedeki Munzur Dağları'nda yer alan 3 bin rakımlı Kepır Yaylası da yaz aylarında göçerlere ve onlara ait binlerce koyun ve yaylada kullanılan çok sayıda ata ev sahipliği yapıyor.

Haziran ayında sürüleriyle Kepır Yaylası'na giden göçerlerin, köyden yaylaya geliş gidişte peynir ya da erzak taşımada kullandığı atlar, gruplar halinde yaşamlarıyla yaylaları renklendiriyor.

Yeşilin tonlarına sahip yaylada, dere veya göl çevresinde çıkan otlarla karınlarını doyuran atların yaptıkları dört nala koşular doğasever ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
CAN DEP: Gecen yil gitim oralari gördüm gercekten cok muhtesem yerler gidip görmenizi tercih ederim..
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